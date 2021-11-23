Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde yağmurla birlikte başlayacak olan yağışlar yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak.

Akşam saatlerinde ise Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum'da yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Sağanak uyarısı da yapıldı

Meteoroloji'den bir de sağanak uyarısı geldi. Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvveli yağış beklendiği belirtildi.



