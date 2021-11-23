Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 16:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Halı sahada kalp krizi geçiren uzman çavuşa veda
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Osmaniye'ye gönderildi.
Tunceli 1'inci Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: DHA]
Taşkın için Jandarma Bölge Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Taşkın'ın yakınları ve silah arkadaşları katıldı.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Taşkın'ın cenazesi, törenin ardından dualarla memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
Sıradaki Haber
Kuzey Ege'de fırtına uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz