Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında farklı zamanlarda, lastik botlar ve can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgileri üzerine bölgeye hareket etti.

Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve can sallarındaki 58 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.