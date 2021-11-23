Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 19:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında farklı zamanlarda, lastik botlar ve can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgileri üzerine bölgeye hareket etti.
Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve can sallarındaki 58 düzensiz göçmen, Türk sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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