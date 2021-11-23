Aralarında husumet bulunan iki grup, İncir Sokak üzerinde karşılaştı.

İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mertcan T. ile arkadaşı Mehmet A., ağır yaralandı.

Bu sırada bazı saçmalar ise sokakta park halindeki araçlara isabet ederek hasara yol açtı.



