Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Oğlunu yangından kurtaran baba zehirlenerek yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da bir evde çıkan yangında oğlunu alevlerin arasından kurtaran baba, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Söke'de, Hüseyin Çalı'ya ait çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çalı, birlikte yaşadığı oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan eve girdi.
Alevlerin arasında kalan Çalı, dumandan zehirlendi.
Çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarılan babaya müdahale eden sağlık ekipleri, Çalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çalı'nın cansız bedeni Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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