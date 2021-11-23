Söke'de, Hüseyin Çalı'ya ait çiftlik evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalı, birlikte yaşadığı oğlunu kurtardıktan sonra tekrar yanan eve girdi.

Alevlerin arasında kalan Çalı, dumandan zehirlendi.

Çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarılan babaya müdahale eden sağlık ekipleri, Çalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalı'nın cansız bedeni Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.