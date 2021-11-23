Hamidiye Mahallesi'nde park halinde olan soğutma sistemli kapalı kasa kamyonun ön kabininde yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Aracın ön kabini ve üzerindeki soğutma sistemi kullanılamayacak hale geldi.



Yangın ihbarları peş peşe geldi

Daha sonra Bahçelievler Mahallesi'nde 3 farklı sokaktan peş peşe gelen araç yangını ihbarları üzerine adreslere itfaiye ekipleri yönlendirildi.

40062 Sokak'taki Abdusselam Ali'ye ait araç, 40064 Sokak'taki Murat Akyurt'a ait hafif ticari araç ve Günbatımı Caddesi'ndeki İsmail Akkuş'a ait araçta aynı dakikalarda çıkan yangınlara ilk müdahaleyi patlama seslerine uyanan araç sahipleri ve vatandaşlar yaptı.

Diğer araçlardan getirilen yangın söndürme cihazları, hortum ve kovalarla yapılan müdahalenin ardından itfaiye ekipleri araçlardaki yangını söndürdü.

Abdussselam Ali'ye ait otomobil kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç ve diğer otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.



Kundaklama ihtimalinden şüphelenildi

Olayın ardından kundaklama ihtimalinden şüphelenerek çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini ve Kent Yönetim Bilgi Sistemi kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Günbatımı Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde kundakçıyı tespit etti.

Görüntülerden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.