Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de teröristlerin kış üslenmesine operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tunceli'nin Hozat ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı tespit edilen sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında Hozat kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda terör örgütlerince kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.
İmha edilen sığınakta yapılan aramada, el dürbünü, 4 küçük tüp, 1 adet 8’li pil bloğu ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Tunceli
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