Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te terör operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığında terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriyeli 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Bir şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Gaziantep Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/KCK
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