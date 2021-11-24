Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İntihar ederken komşusunun üzerine düştü
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da yaşayan Ali İ., eşi evi terk edince intihar etmek için dama çıktı. İkna çalışmaları sırasında aşağı atladı, tutmak isteyen komşusunun üzerine düştü.
Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki 3 katlı binada meydana gelen olayda, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.’nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine Ali İ., evin damına çıktı.
Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., boruya tutunarak aşağı sarktı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü.
Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Etiketler: Adana
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