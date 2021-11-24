Adana'nın Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’ndeki 3 katlı binada meydana gelen olayda, bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşi Gözde İ.’nin 3 çocuğunu alıp, evi terk etmesi üzerine Ali İ., evin damına çıktı.

Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., boruya tutunarak aşağı sarktı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü.

Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.