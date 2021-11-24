19 yıldır aranan hükümlü kardeşinin kimliğiyle yakalandı
Diyarbakır’da yapılan ‘Narko Alan’ projesi kapsamında durdurulan araçta, 19 yıldır aranan ve 20 yıl hapis cezası olan Nafiz Dadak, kardeşinin kimliğiyle yakalandı.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi'nde ‘Narko Alan’ projesi kapsamında uygulama yapıldı. Alana gelen otomobil, şüphe üzerine durduruldu. Kimlik kontrolünde sürücünün verdiği kimlikte fotoğrafın aynı kişi olmadığını fark edildi.
Polis, kimlik bilgilerini risk analizi yaptı. Elde edilen fotoğrafla sürücünün yüzü karşılaştırıldı. Fotoğrafın sürücüye ait olmadığını belirlenince parmak izi için kriminale götürüldü.
Risk analizi çalışmasında Nafiz Dadak olduğu belirlenen sürücünün, kardeşine ait kimliği kullandığı öğrenildi.
Dadak’ın, 2002'de İstanbul Bakırköy’de 'adam öldürme' suçuna karıştığı, 2011'de ise hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiği tespit edildi. 19 yıldır firari olan Nafiz Dadak, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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