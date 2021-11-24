Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar. Ancak en büyük engelleri trafik kurallarına uymayan sürücüler.

Ambulansların peşine takılan araçlar trafikte büyük tehlike oluşturuyor.

İşte o anlardan birini TRT Haber ekibi kayıt altına aldı.

Sirenlerini açıp yola çıkan ambulans D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametine doğru ilerlemeye başladı. Daha hızlı gidebilmek için sol şeride geçti. Öndeki sürücüler yol vermek için oldukça duyarlı davransa da ambulansın arkasında bambaşka bir görüntü vardı.

"Hastanın hayatı tehlikeye girerse yargılanabilirler"

Avukat Batuhan Bulut, "Öndeki araçla takip mesafesi bırakma, yol durumuna uygun hareket etmeme, trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma, gibi öndeki aracı ya da ambulansı çok yakın bir şekilde takip etme ya da ambulansın olduğu şeride ulaşmak için hızlı bir biçimde makas atarak o şeride ulaşmaya çalışmak gibi çeşitli hareketlerle karayolları trafik kanunundaki pek çok duruma sebebiyet verilebiliyor. Ambulanstaki hastanın hayatı tehlikeye girerse yargılanabilirler" dedi.

Haber ekibimizin yaptığı çekimlerde, birçok sürücünün ambulansın peşine takılmak için aniden şerit değiştirdikleri; yağışlı havaya ve kayganlaşan yollara rağmen ambulansa yetişmek için hızlarını artırdıkları görüldü.

Trafiği tehlikeye atan bu sürücülerin ehliyet puanları çeşitli oranlarda düşürülüyor.

576 liraya kadar da idari para cezası uygulanıyor.

Cezalar:

- Yol ve trafik durumuna göre davranmamak 15 puan ve 144.00 TL

- Öndeki araçla güvenli mesafe bırakmamak 20 puan ve 144.00 TL

- Konvoy halinde araçlar arasında gerekli mesafe bırakmamak 15 puan ve 144.00 TL

- Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek 20 puan ve 144 TL



