Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 87 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollarla giren 87 düzensiz göçmen kamyon kasasında yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 87 kişi, gizlendikleri kamyonun kasasında yakalandı.
Ekipler, düzensiz göçmenlerin kamyonlarla batı illerine sevk edileceği bilgisine ulaştı.
Siverek-Diyarbakır Kara Yolu'nda durdurulan bir kamyonun kasasında gizlenen 87 Afganistanlı ve Pakistanlı göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Şanlıurfa
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