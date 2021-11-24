Esenyut'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı fatura borcu nedeniyle kesildi. Yönetim bazı dairelerden parayı alamadığı için fatura ödenmedi sitedeki herkes soğuk nedeniyle mağdur oldu.

19 bloklu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendi.

Havaların soğuduğu günlerde doğal gazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Tura, "İGDAŞ'tan uzun vadeli borç yapılandırması istedik. Ödeme yapamadığımız için gaz kesildi" dedi.

"Ciddi bir mağduriyet var"

Site sakinlerinden Mesut Baykal, "Bugün sabah doğal gaz kesildi. Ocağı açtığımızda çalışmıyor. Sıcak suyumuz ve ısınmamız yok. Burada yaklaşık 4 bin hane halkı mağdur durumda. Zor bir dönemden geçiyoruz, insanlar borcunu ödeyemiyor" diye konuştu.

"Esnafın dükkanı 24 saattir kapalı"

Site içerisinde esnaf olan Ali Akçiçek de durumu şöyle ifade etti:

"İGDAŞ ana hattan doğalgazı kesmiş. Burada bir çok esnaf ve daireler yönetime bağlı değil direkt İGDAŞ'a bağlı olarak faturalarımızı ödüyoruz. Ama ana hattan kesildiği için bütün siteyi zor durumda bıraktı. Doğal gaz sabahtan beri yok. Burada esnafım dükkanım 24 saattir kapalı. Yarın sabah 200 kişilik yemek vermem gerekecek sabah ne yapacağımı düşünüyorum."