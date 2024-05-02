Çok Bulutlu 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 02.05.2024 10:23

Polisi gören uyuşturucu satıcısı 5'inci kattan atladı

İstanbul Esenyurt'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonda polisten kaçmaya çalışan şahıs 5'inci kattan atlayarak ağır yaralandı.

Polisi gören uyuşturucu satıcısı 5'inci kattan atladı

Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan bir sitede 11 katlı binanın 5’inci katındaki dairede uyuşturucu satışı yapan şüpheliler olduğunu tespit eden polis ekipleri 30 Nisan Salı günü saat 20.00 sıralarında operasyon düzenledi.

Polisin geldiğini fark eden İran uyruklu şüpheli M.E, polisten kaçmak için evin penceresinden atladı.

M.E'yi gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İran uyruklu M.E'yi hastaneye kaldırdı.

M.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, evde bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından çalışma başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Zehir tacirlerine 2 ilde operasyon: 15 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:19
Gazze'de can kaybı 34 bin 396'ya çıktı
11:16
ABD'li Senatör: Üniversitelerde düzenlenen protestolara değil, Gazze'ye odaklanmalıyız
11:11
Yılmaz, 3. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'na katıldı
11:05
Türkiye'de 747 bini aşkın turist balonla uçtu
10:51
Tokat'taki depremde evi ağır hasar görenler konteynere yerleşiyor
10:49
Londra'daki taksi şoförlerinden Uber'e 250 milyon sterlinlik dava
Torosların gölleri ve menderesleri baharın gelişiyle canlandı
Torosların gölleri ve menderesleri baharın gelişiyle canlandı
FOTO FOKUS
ABD'de Filistin'i destekleyen öğrencilere sert müdahale
ABD'de Filistin'i destekleyen öğrencilere sert müdahale
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ