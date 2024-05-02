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Türkiye
AA 02.05.2024 10:20

Zehir tacirlerine 2 ilde operasyon: 15 gözaltı

Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine 2 ilde operasyon: 15 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şarköy, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 litre kaçak içki, 30 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kırklareli'nde de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Tekirdağ Kırklareli Uyuşturucu
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