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Türkiye
TRT Haber 08.11.2023 20:16

Polat çiftinin bahis siteleri üzerinden para akladığı iddiası

Sosyal medya fenomenleri Engin ve Dilan Polat hakkındaki soruşturmanın detayları çıkmaya devam ediyor. TRT Haber soruşturma dosyasındaki ihbar mailine ulaştı. İhbarcı, Engin Polat’ın Gürcistan'daki bahis suçlusu V.Ş.’nin paralarını akladığını iddia etti.

Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Soruşturma dosyasıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Emniyetteki sorgusunda Engin Polat'a sorulan sorulardan biri de ihbar mailindeki iddialardı.

TRT Haber, ciddi iddiaların yer aldığı o ihbar mailine ulaştı.

Engin Polat'ın bahis siteleri üzerinden para akladığı iddiası

İhbarda, Engin Polat'ın Gürcistan’da bulunan bahis suçlusu V.Ş. ve D.B. ile birlikte çalıştığı iddia ediliyor.

Kara paraların bahis siteleri üzerinden aklandığı vurgulanıyor.

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan bahislerin paralarının Engin Polat’ın paravan şirketlerine aktarıldığı belirtiliyor. İhbarcının iddiasına göre para buradan da çeşitli ülkelere dağıtılıyor.

Tutuklanan Engin Polat ise sorgusu esnasında bu kişileri tanımadığını iddia etmişti.

Polat çiftine yönelik suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarından açılan soruşturmanın daha da derinleşeceği vurgulanıyor.

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