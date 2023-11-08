Parçalı Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.11.2023 17:11

Bakan Yumaklı: Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'ta Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlattıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı: Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı görselli paylaşımda baraj çalışmasına ilişkin bilgileri aktardı.

Görselde, 26 bin dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerine içme suyu, Tomsuklu OSB'ye sanayi suyu olmak üzere toplam 31,56 milyon metreküp su temini sağlanacağını aktaran Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ımızda 1 milyar 22 milyon lira yatırım bedelli Kısık Barajı inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Edeler diyarı şehrimizin bereketli topraklarını suyla buluşturmaya, üretimdeki gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun."


ETİKETLER
Kahramanmaraş Barajlar
Sıradaki Haber
Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: 12 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:55
Guterres: Gazze'de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü
17:53
İngiltere'den, Rusya'nın altın ve petrol sektörlerini hedef alan yeni yaptırım kararı
17:49
DSÖ: Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerine yönelik 108 saldırı belgelendi
18:20
GÖKBEY 'yüksek' uçtu: Maksimum servis irtifasına ulaşıldı
17:51
İsrail Beyt Lahiya'ya saldırdı: Ölen ve yaralananlar var
17:43
Belçika Başbakan Yardımcısı'ndan İsrail'e boykot çağrısı
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
Gazze'ye sağlık malzemesi taşıyacak gemi, yarın İzmir'den yola çıkacak
FOTO FOKUS
GÖKBEY 'yüksek' uçtu: Maksimum servis irtifasına ulaşıldı
GÖKBEY 'yüksek' uçtu: Maksimum servis irtifasına ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ