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Türkiye
AA 08.11.2023 18:19

Aracıyla polise çarpan zanlı tutuklandı

Trabzon'da "dur" ihtarına uymayarak otomobille çarptığı polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Aracıyla polise çarpan zanlı tutuklandı

Ortahisar ilçesinde otomobille çarptığı polis memuru E.K'yi yaralayan zanlı S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ne olmuştu?

Karadeniz Sahil Yolu'nun 100. Yıl Balıkçı Barınakları mevkisinde dün 61 AED 072 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ç, motosikletli polis timinin "dur" ihtarına uymamıştı. S.Ç, aracıyla, önce motosikletten inen polis memuru E.K'ye, daha sonra bölgedeki 61 AES 550 plakalı otomobile çarpmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Bacağından yaralanan polis memuru, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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