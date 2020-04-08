Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Şafak Ertan Çomaklı ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin'in de aralarında bulunduğu 51 kişi, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Tüm dünyanın Kovid-19 nedeniyle insan hayatı kurtarma mücadelesi verirken, insan öldürmeye programlanmış terör örgütünün kanlı yüzünü göstermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal kesimler dayanışma göstererek insan hayatı kurtarmak ve insan hayatı kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için çabalarken terör örgütü PKK, emekçi ve sivil katliamlarını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 Nisan'da inşaatta çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 27 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu'nun katledildiği, bugün ise yine PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği el yapımı patlayıcıyla 5 orman işçisinin şehit edildiğine işaret edildi. Terör örgütünün bölgede öğretmenleri, sivil siyasetçileri, güvenlik güçlerini, şantiyelerde çalışan işçileri, hayvanlarını otlatmaya götüren vatandaşları ve kendi gibi düşünmeyen her kesimi hedef aldığına dikkat çekildi.

"Ortalığa fitne saçan sözde vekiller, özde örgütçüler ortaya çıktı"

Terör örgütü PKK'nın kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların temel haklarını ortadan kaldırdığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Dayanışmanın en fazla olması gereken bu dönemde bile birtakım fırsatçılar türemesine şaşırmıyoruz. Etnik kimlik üzerinden ırkçılık yapan sözde milletvekilleri ve siyasetçiler gördük. Sokak sokak gezerek megafonla ortalığa fitne saçan sözde vekiller, özde örgütçüler ortaya çıktı. Bu dönemde fırsatçılık yaparak millete korku salmaya çalışan ve devlet kapasitesini zaafa uğramış olarak göstermeye çalışanları gördük."

"Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz"

Türkiye'nin daha önce buna benzer çok sayıda saldırıyı bertaraf ettiği gibi bununla da mücadele etme azim ve kararlığına sahip olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadeleye 'halk sağlığı sorunu' diyerek PKK'nın cinayetlerini görmezden gelen sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri ve insan hakları örgütlerini PKK'yı kınamaya davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili her konuda yorum yapan ve çeşitli vesilelerle haksız şekilde ülkemize tepki gösteren uluslararası sendikal örgütlerin, AB kurumlarının, ülkemizdeki elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamlarını görmezden gelmelerini de kınıyoruz. Daha önce PKK'nın katliamlarına sessiz kalan, demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaları, baroları, meslek örgütlerini, siyasi partileri, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları, oyuncuları, insan hakları örgütlerini de PKK'nın katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz."

"PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz"

Açıklamada, insan hayatına kasteden terörün bir an önce durması da istenerek, "PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatı kurtarmaya odaklanıldığı böyle bir dönemde cinayet şebekesi olan PKK terör örgütünün katliamlarına tüm kesimlere ses çıkarmaya ve tepki göstermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.