Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği ilçeler arası tüm giriş ve çıkışların 14 gün süreyle yasaklandığı vurgulandı.

Açıklamada, ticari araçlar, kamu çalışanları ile farklı ilçelerde iş yeri hizmeti veren kişilerin belgelemeleri şartıyla yasak kapması dışında bulundukları kaydedildi.