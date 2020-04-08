Haber Giriş: Kaynak: AA
İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit ettiği öne sürülen T.G. gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart'ta İmamoğlu'nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'da ikamet eden T.G. olduğunu belirledi.
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.
T.G. işlemlerin ardından İstanbul'a getirilecek.
Son Haberler
- 21:56
- 21:43
- 21:23
- 21:25
- 21:13
Sıradaki Haber
Sinop'ta ilçeler arası giriş çıkışlar yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz