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Türkiye
İHA 27.01.2025 14:36

Pikniğe giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Batman'da ailesiyle pikniğe giden 12 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Küçük çocuğun yardımına babası koştu. Yaralanan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Pikniğe giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Merkeze bağlı Binatlı köyünde pikniğe giden Gündem ailesinin 12 yaşındaki erkek çocukları, bölgede oyun oynarken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Aile, yaralanan çocuklarını araçla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Çocuk burada tedavi altına alındı.

12 yaşındaki çocuk, piknikte iki köpeğin saldırısına uğradığını, köpeklerin olduğu bölgede hayvan barınağının da olduğunu belirterek, babasının köpeklerin saldırdığını fark etmesi üzerine hastaneye getirildiğini söyledi.

Pikniğe giden çocuğa başıboş köpekler saldırdı

Baba ise yetişmediği takdirde iki köpeğin çocuğuna büyük zarar vereceklerini belirterek, "Merkeze bağlı Binatlı köyünde oturuyorum. Hafta sonu hava güzeldi, ailemle birlikte pikniğe gittik. Tabii pikniğe gittiğimiz yer yaklaşık 500 metre hayvan barınağına yakın bir noktada. Çocuğum oyun oynarken o bölgede bulunan iki köpek birden çocuğuma saldırdı. Köpeklerin saldırdığını görünce hemen koşup çocuğumu kurtardım, yoksa hem çocuğum hem bacanağımın çocuklarına büyük zarar vereceklerdi" dedi.

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