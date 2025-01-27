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Türkiye
AA 27.01.2025 13:22

Çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını değiştiren 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını farklı araçlarla değiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını değiştiren 7 zanlı yakalandı
[Fotograf: DHA]

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Bayrampaşa, Avcılar, Esenyurt, Küçükçekmece ve Kağıthane'de 9 kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken çalıntı 3 kamyonet ise muhafaza altına alındı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları araçların şasi numaralarını ağır hasar kayıtlı başka bir kamyonetin bilgilerine uyarlayıp, değiştirdikleri tespit edildi.

Çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını değiştiren 7 zanlı yakalandı

Çalınan diğer kamyonetlerle ilgili çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin kamyonetleri çaldıkları anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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