Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Peynir tadarken hayatını kaybetti
Trabzon'da emekli öğretmen, almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.
69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel Ayar, Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken peyniri test ettiği sırada peynir parçası nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı.
Ayar, olay yerine çağrılan ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra, nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon’daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Kaldırıldığı hastanede aort damarında yırtılma da tespit edilen Veysel Ayar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ayar, bugün ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından Ağaçlı mahallesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
Etiketler: Trabzon
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