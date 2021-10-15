İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Jandarma Asayiş ekiplerince kaçak sigara imalatı ve paketleme işlemi yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenlendi.

Aramada, 850 kilogram kıyılmış tütün, 385 kilogram kaçak nargile tütünü, 757 paket kaçak nargile tütünü, 250 litre kimyasal aroma, 20 bin etiket bandı, 18 bin boş tütün kutusu, farklı markalara ait 15 bin sahte ambalaj ile paket kutulama ve markalama makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sigara üretimi için imalathane kurdukları belirlendi.