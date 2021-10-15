İlkadım ilçesinde tek şeritli yolda akülü tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen Iraklı Mühah Fadullah’a, arkadan gelen A.K., otomobiliyle çarptı. Araçtan inen sürücü ve arkadaşı M.C.Ş., yolu kapattıkları gerekçesiyle engelli genç ve arkadaşı Y.A.H.'ye saldırdı.

Sürücü ve yanındaki kişi, otomobille olay yerinden ayrılırken, engelli genç ve arkadaşı da yüzüne aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı.

Darp anı kameraya yansıdı

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Polis, sürücü A.K. ve otomobilde bulunan M.C.Ş.’yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 kişi, serbest bırakıldı.

Sürücünün engelli genç ve arkadaşını darbettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.