Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'a yağan dolu çevreyi beyaza bürüdü
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü. Kışı aratmayan manzaralar oluştu.
İlçede sabah saatlerinde yağan kısa süreli sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi.
Çevreyi beyaza bürüyen dolu yüzünden yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
[Fotoğraf: AA]
Hayvanlarını merya götüren besiciler de dolu sebebiyle zor anlar yaşadı.
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