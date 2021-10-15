Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ Havalimanı'nda uçuşlara 45 gün ara verildi
Elazığ Havalimanı, pist bakımı nedeniyle 45 gün uçuş trafiğine kapatıldı. Elazığ'a gidiş gelişlerinde hava yolunu tercih edecek yolcular, Malatya ve Bingöl havalimanlarından hizmet alabilecek.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Elazığ Havalimanı bakım, onarım ve devam eden diğer işlerin tamamlanması amacıyla 45 günlüğüne uçuş trafiğine kapatıldı.
15 Ekim-28 Kasım döneminde yapılacak çalışmalar kapsamında ana pist onarılacak, inşaatı devam eden paralel pist ile taksi yolları tamamlanıp mevcut piste bağlanacak.
Elazığ'a gidiş gelişlerinde hava yolunu tercih edecek yolcular, havalimanı kapalıyken Malatya ve Bingöl havalimanlarından hizmet alabilecek.
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