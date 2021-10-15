Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Eskişehir'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon düzenledi.
Saklandıkları evlerde yakalanan K.A. ile Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Eskişehir FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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