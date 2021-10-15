Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Temizlik maddelerinden sahte içki üretimi: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de temizlik maddelerinden sahte içki ürettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de, polis ekipleri, yer ve yüzey temizleyicilerinden sahte içki ve dezenfektan üretilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.
Bu kapsamda kent merkezindeki 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, sahte içki ile dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 948 litre yer ve yüzey temizleyicisi, 921 şişe alkol renklendirilmesi için kullanılan aroma, doldurulmuş ve boş içki şişeleri, alkol likitleri, bir miktar uyuşturucu madde ve bunun içiminde kullanılan aparatlar ile cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Sahte İçki
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