Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden rüzgarın, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bodrum-Kaş arasındaki denizlerde tam fırtına bekleniyor

Meteoroloji 4. Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, Bodrum-Kaş arası açıklarında rüzgarın güney ve güneydoğudan tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Burada da fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.