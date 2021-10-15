Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

15 Ekim 2021 (Cuma)

Kuvvetli Yağışa Dikkat!

Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

Hava Sıcaklığı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/5mTBfkVvrE — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 15, 2021

Yağışların; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli, İzmir'in güney ve batı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.