Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş Kürşat Yılmaz-37 ile Eren-8 Operasyonu düzenlendi.
Derinsu köyü yakınlarındaki arazi arama tarama çalışmalarında çok sayıda yaşam malzemesi, mutfak tüpü, el testeresi, iki akü, 52 kilogram amonyum nitrat ve 50 santimetrelik kablonun bulunduğu 3 bidon ele geçirildi.
Bidonlardaki malzemeler, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Etiketler: Adıyaman PKK/KCK Terörle Mücadele
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