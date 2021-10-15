Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Şereflikoçhisar ilçesi Doğankaya Mahallesi'nde göçmen hareketliliği olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgede yapılan araştırma sonucu biri çocuk 36 Afganistan ve 22 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin Ankara-Eskişehir kara yolunun Etimesgut ilçesi kesimindeki yol kontrol ve arama noktasında yaptığı iki çalışmada ise 1 Afganistan ile 8 Suriye uyruklu düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Jandarmanın Bala'daki çalışmalarında da 4'ü çocuk 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Haklarında işlem başlatılan düzensiz göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.