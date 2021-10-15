İstanbul'da metrobüse binen özel güvenlik görevlisi Şükrü Turan, maskesiz olan Ömer Senem'i maske takması yönünde uyardı. Ömer Senem de "Ben maskeyi takmıyorum, bana maske taktıracak kimse varsa gelsin taktırsın" karşılığını verdi.

Diğer yolcuların da maske takması için uyardığı Ömer Senem, sinirlenerek Şükrü Turan'a yumruklar atmaya başladı. Kırılan gözlük camları gözüne batan Turan, kanlar içinde kaldı.

Görme yetisini kaybetti

Polis ekipleri, Şükrü Turan'ı hastaneye götürürken, Ömer Senem gözaltına alındı ve emniyette ifade vermesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Turan, gözünden 3 defa ameliyat edilmesine rağmen sol gözündeki görme yetisini kaybetti.

4 yıla kadar hapsi istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şükrü Turan'ın darp sonucu yaşamsal tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek şekilde yaralandığı anlatıldı.

Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair deliller olduğu vurgulanan iddianamede, şüpheli Ömer Senem'in "Kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuksuz şüpheli Ömer Senem, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.