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Türkiye
AA 14.04.2023 15:10

Perre Antik Kenti'nde kazılara yeniden başlanacak

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yeniden kazı çalışmaları başlatılıyor.

Perre Antik Kenti'nde kazılara yeniden başlanacak

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlatan, sur duvarları, halen kullanılan çeşmesi ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti'nin turizme katkı sağlaması için çalışmalar başladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, turizmi canlandırmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Demircan, Adıyaman'ın turizm alanlarından Nemrut Dağı ve Perre Antik Kenti'nin en çok ziyaretçi alan bölgeler olduğunu anımsatarak, "Gerek Nemrut Dağı gerekse de Perre Antik Kenti gibi önemli turizm bölgelerimiz, çok şükür depreme bağlı hiçbir problemi yok. Biliyorsunuz Koreliler, Japonlar gelmişti bu bölgeye. Şimdi de karavancılar gelmeye başladı. Perre Antik Kenti'nden yeni haberimiz şu, yeni bir ekip oluşturduk. Burada kazıları ne kadar yaparsak, eski tarihi mekanların ortaya çıkması ve güzelleşmesi, kendini ifade etmesi çok daha güzel oluyor." dedi.

Bu yıl için 70-100 bin ziyaretçi hedefleniyor

Perre Antik Kenti'nin geçen yıl 40 bin ziyaretçi aldığını aktaran Demircan, bu sene 70 bin ila 100 bine misafir ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Adıyaman'da turizmi yeniden canlandırmak istediklerine işaret eden Demircan, şunları kaydetti:

"Perre Antik Kent'te kazılara yeni bir grupla yeni bir heyecanla yeniden başlıyoruz. Hem ziyaretçilerimizi kabul ediyoruz hem de burayı geliştirerek görselini güçlendirecek daha da anlamlı ve değerli kılacak hareketi de başlatmış bulunuyoruz. Adıyaman'ımıza deprem sonrası her alanda olduğu gibi bu alanda da, kazıların ortaya çıkarılması anlamında da üzerimize düşeni yaptığımızın haberini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

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