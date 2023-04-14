Hatay'ın tarihi Uzun Çarşı'sı eski bayramları özlüyor

Antakya ilçesinde 3,5 kilometre uzunluğundaki tarihi Uzun Çarşı da depremlerden etkilendi. Geçmişte dar sokakları, birbirinden renkli dükkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan çarşıda, şimdilerde eskiye oranla sessizlik hakim.

Geleneksel el işçiliğinden yemeğe, giyimden baharatçılara kadar çeşitli meslekleri icra eden çarşı esnafı, geçmişteki Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğu özlüyor. Çarşı esnafının gözleri de depremde hayatını kaybeden komşularını arıyor.

"Geçen yıl Ramazan Bayramı öncesi Uzun Çarşı'da yoğunluktan yürüyemezdiniz"

Uzun Çarşı'da 1996'dan beri baharat satışı yapan 78 yaşındaki Necdet Aklar, felakette yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Çarşı esnafının iş yerlerini açmaya başladığına değinen Aklar, şöyle konuştu:

"İş yerimizi açmak zorundayız çünkü başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Her gün Yayladağı'ndan minibüsle Antakya'ya gidip geliyorum. Deprem nedeniyle arabamı kaybettim. Suyumu da damacanayla Yayladağı'ndan getiriyorum. Buralarda hayat bitti ama kalkındırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl Ramazan Bayramı öncesi Uzun Çarşı'da yoğunluktan yürüyemezdiniz, insan selinden geçemezdiniz. Uzun Çarşı, Antakya'nın can damarıdır. Buruk şekilde iş yerimi açtım. Boynum bükük. Çevremde ne bir yakınım ne de bir tanıdığım var. Bu çarşı cıvıl cıvıldı. İş yerindeki komşularımdan kaybettiklerim var. Onları özlüyorum."

"Yıkıntılar arasında insanlara umut olmaya çalışıyoruz"

Çarşıda kasaplık yapan 26 yaşındaki Nuri Başak ise yaşanan depremlerle tarihi alanların olduğu gibi çarşılarının da zarar gördüğünü dile getirdi.

Kasaplarında bölgeye özgü tepsi kebabı yaptıklarını belirten Başak, şunları kaydetti:

"Çarşı esnafı olarak 3 hafta önce toparlanma sürecine girdik. Dükkanımız açıp, esnaf arkadaşlarımıza çağrıda bulunduk. Halkımız ramazan ayında iftarda tepsi kebabı yemeyi çok sever. Özellikle ramazan ayında çarşımız çok neşeli olur. Kalabalık nedeniyle geçilecek yer bulunamazdı. Bu ramazanı ve bayram öncesini buruk geçiriyoruz. Yıkıntılar arasında insanlara umut olmaya çalışıyoruz. Eski ramazanları, o dönemlerdeki telaşımızı özlüyoruz. Şu halimize de şükür ama eski ramazanları özlüyorum. Vefat eden komşu esnaf arkadaşlarımız, ağabeylerimiz var. Onları da özlüyoruz."

Çarşı esnafı bölgeyi hareketlendirmeye çalışıyor

Fırın işleten Emre Bucak da Uzun Çarşı esnafının çağrısı üzerine iki hafta önce iş yerini açtığına değinerek, "Geçen yıl ramazan ayında ve bayram öncesi sokaklarımızda yoğunluk vardı. Çarşı merkezi bir yerde olduğu için yoğundu. Şu anda halkımız kenti terk etti. Bölgeye hizmet edenler kaldı. Şimdilerde iş yerimize teselli olmaya acılarımızı bir nebze de olsa hafifletmek için geliyoruz. Kaybettiğimiz esnaf komşularımıza üzülüyoruz." diye konuştu.