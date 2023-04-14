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Türkiye
İHA 14.04.2023 13:23

Bir yılda 100 kez ambulans çağırdı

Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Cemalettin Yalçın, bir yılda 100 kez ambulans çağırdı.

Bir yılda 100 kez ambulans çağırdı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İlçeye bağlı Çatakgüney köyünde yaşayan ve köyü ile ilçe merkezi arası bir saatlik mesafede olan 63 yaşındaki Cemalettin Yalçın, hastalıkları nedeniyle yılda 100 kez ambulans çağırdı.

Devlet tarafından yapılan evde oturduğunu söyleyen Yalçın, iki haftada bir ambulansla hastaneye gidiyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Devletten başka kimsem yok"

“Devlet tarafından 1100 lira veriliyor, başka bir gelirim yok. Onunla geçiniyorum. Bir haftadır gelemedim, geçen hafta ambulansla geldim. Devlet karşılıyor yol parasını. Devletten başka kimsem yok. Türkeli’den köyümüz 30 kilometre. 1 saat mesafede, kış döneminde 2 saati buluyor. Ambulansın gelmesi bu sene 100 defa oldu. Genellikle karın şişliği, yüksek tansiyon, bronşit hastalıkları için ambulans çağırıyorum. 20 senedir hastayım” dedi. 

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