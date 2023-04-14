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Türkiye
DHA 14.04.2023 12:41

Sultanbeyli'de 4 yaşındaki çocuk inşaattaki su birikintisinde boğuldu

İstanbul Sultanbeyli'de çalışmaları durdurulan bir inşaattaki su dolu çukurda, 4 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü. Aile inşaat firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sultanbeyli'de 4 yaşındaki çocuk inşaattaki su birikintisinde boğuldu
[Fotograf: DHA]

Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce durdurulan inşaatın istinat duvarının yanında bulunan çukur, yağışlar nedeniyle suyla doldu.

Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, uyarılara rağmen çukur kapatılmadı. İftar saatinin yaklaşması nedeniyle dışarı çıkıp çocuğunu arayan Erhan Kavçin, 4 yaşındaki oğlu Adem Kavçin'i bulamadı.

Aramalar sonrası Adem'in cansız bedeni inşaattaki su dolu çukurda bulundu. Küçük çocuğun oyun oynarken çukura düşerek boğulduğu öne sürüldü. Adem'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İnşaat firmasından şikayetçi olan aile Adem'in ölümünün ihmal olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]


"Suyun içerisinde can veriyor, çukur hala açık"

Dayı Mehmet Keber, "Yaklaşık 15 dakika içerisinde kalarak can veriyor. Babası çocuğunu mahallede arıyor. Arkadaşları babasına Adem'in orada olduğunu bildiriyor. Çok büyük bir ihmal var. Bu ihmalin başka çocukların ölümüne de sebebiyet vermemesi için önlemin alınması lazım. Çocuğumuzu suya düşmüş vaziyette bulmuşlar. Müteahhit, Ankara'dan ifade için çağıracaklar. Gereken neyse yapılsın. Evine 60 metre ilerisi bir alan orası. Bizim içimiz yanıyor. Bu konu hakkında ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Savcı konunun takipçisi olacağını söyledi. O çukur 3-4 aydır o şekilde duruyor. Çukurun kapatılması için şikayette bulunduk ama kapatılmadı. Hala çukur açık, başka çocuklar da yanmasın. İçimiz yanıyor" dedi.  

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