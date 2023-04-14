Trabzon'da ana su hattı patladı

İlçenin Söğütlü Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Sokak'tan geçen ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Hattın patlayan bölümünden yükselen su, bir binanın bodrum katındaki daireye doldu. Yolda kısmen çökmeye neden olan patlama sırasında park halindeki iki araçta hasar meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından su kesildi.

Evini su basan Behzad Ahmadi ve yakınları, suyu tahliye etmeye çalıştı.

"Patlama sesi duydum"

Ahmadi, patlama sesi duyduğunu söyleyerek, "O sırada evdeydim. Çok korktuk. Hemen arabayı buradan kaldırdım. Arabam gitti, bütün evim gitti, her şeyimiz gitti." dedi.

Bina sakinlerinden Mehmet Usta ise olay sırasında evde olduğunu ancak patlamanın sesini duymadığını ifade ederek, "Beni aradılar, aşağıya indim. Baktım buraları su basmış, elektrik panosuna gidip elektriği kestim." diye konuştu.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.