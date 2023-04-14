Hatay'da depremzedeler ramazanın son cumasında buluştu

İskenderun ilçesinde depremlerde minaresi yıkılan, bazı bölümlerinde de hafif hasarlar olan Meydan Mahallesi Camisi'ne gelenler, aynı safta bir araya geldi.

Camide yer kalmaması üzerine bazı vatandaşlar, dışarıya serdikleri sedirlerde cuma namazını kıldı.

İmam namaz öncesi, caminin onarımı için inşaat işlerinden anlayan cemaatten yardım istedi.

Antakya ilçesinde de vatandaşlar cuma namazını çadır mescitlerde kıldı.

Büyükdalyan Geçici Konaklama Merkezi'nde kurulan çadır mescide gelenler birlikte saf tuttu.

Mescitte yer bulamayan cemaat dışarıda serilen hasırlar ve yanlarında getirdikleri seccadelerde namazı kılarak, dua etti.