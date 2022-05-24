İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Pendik ve Tuzla ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine üzerine çalışma başlattı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir adresin "zula evi" olarak kullanıldığını belirleyen polis ekipleri, düzenlenen operasyonda O.İ. ve A.H'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 336 gram uyuşturucu, 3 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 lira, 16 fişek ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Zanlılardan O.İ. tutuklandı, A.H. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.