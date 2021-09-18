Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Pendik'te otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralandı.
Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine giden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, takla attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada biri kadın diğeri erkek iki kişi öldü. 1 ve 4 yaşında oldukları belirtilen 2 çocuk ise yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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