Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte zenginleştirilmiş saf alüminyum satılacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti.

Manavgat'ta düzenlenen operasyonda, nükleer enerji, füze imalatı ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram zenginleştirilmiş saf alüminyum ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgisi bulunan Aksaray'da yakalanan 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaçan bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.