Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Başakşehir'de iş merkezinde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Başakşehir'de bulunan bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Saat 10.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi'nde Mahmut Torun isimli 5 katlı bir iş merkezinin çatısındaki jeneratör bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Çatıdan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina içerisinde bulunanlar ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
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