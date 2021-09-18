Saat 10.00 sıralarında Başakşehir Başak Mahallesi'nde Mahmut Torun isimli 5 katlı bir iş merkezinin çatısındaki jeneratör bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çatıdan alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina içerisinde bulunanlar ise kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.