Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pendik açıklarında sürüklenen teknedeki 4 kişi kurtarıldı
Pendik açıklarında bir tekne henüz bilinmeyen bir sebeple sürüklenmeye başladı. Ekipler, içinde 4 kişinin bulunduğu tekneyi kurtardı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Pendik açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pendik açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Pendik Marina’ya emniyetle yanaştırıldı."
Pendik açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunan 9 metre boyundaki tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Pendik Marina’ya emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/uGGXmyURwR— KEGM (@kiyiemniyet) September 21, 2022
Etiketler: İstanbul
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