Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de "dron"lu trafik denetimi: 72 sürücüye ceza
[Fotograf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde emniyet ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı. Kurallara uymayan 72 sürücüye ceza kesildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Şehit Sami Akbulut Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetim kapsamında, emniyet kemeri kullanımı, hız ve şerit ihlalleri, hatalı dönüşler tespit edildi.
Kural ihlalinde bulunan 72 sürücüye cezai işlem uygulandı.
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