Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Beypazarı ilçesine bağlı 2 köye elektrik şebekesi iyileştirme çalışmaları kapsamında enerji verilemeyeceğini duyurdu.

Buna göre, ilçenin Dibekören ve Köst köylerinde yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı enerji kesintisi uygulanacak.