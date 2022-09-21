Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 2 köyde planlı elektrik kesintisi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 2 köyde düzenli şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları kapsamında yarın planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (Başkent EDAŞ) Beypazarı ilçesine bağlı 2 köye elektrik şebekesi iyileştirme çalışmaları kapsamında enerji verilemeyeceğini duyurdu.
Buna göre, ilçenin Dibekören ve Köst köylerinde yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı enerji kesintisi uygulanacak.
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