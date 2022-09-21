Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 18:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de ticari araç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir ticari araç devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
O.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ticari araç, Çakıllı Pınar mevkiinde devrildi.
Sürücü kaza yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri
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