Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Gaziantep FETÖ Terörle Mücadele
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